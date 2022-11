Игра русских

В потоке новостей о номинациях Бейонсе и Кендрика Ламара на Grammy-2023 практически незамеченным остался тот факт, что среди претендентов на главную мировую награду в области музыки есть трое наших соотечественников. Все — представители классической сферы, выпускники прославленных российских учебных заведений. И это лишнее подтверждение, что, во-первых, наше музыкальное образование остается одним из лучших в мире, а во-вторых, даже в условиях геополитического конфликта игнорировать достижения русских исполнителей не получается.

Самый известный из российских номинантов — Даниил Трифонов, уроженец Нижнего Новгорода. Учился сначала в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, затем в Кливлендском институте музыки. Стал лауреатом целого ряда престижных конкурсов, но главный рывок к карьерному олимпу совершил в 2011 году благодаря Конкурсу им. Чайковского, взяв сразу Гран-при, I премию и приз зрительских симпатий. Считается, что определенную роль в триумфе Трифонова тогда сыграл Валерий Гергиев, как раз взявший этот великий смотр под свою опеку и рассчитывавший, что победитель будет гастролировать с ним по городам и весям в том режиме, который комфортен самому маэстро (то есть практически нон-стоп).

Если оно так, то дирижер не ошибся. Трифонов действительно великий трудоголик, настоящий марафонец. Играет больше сотни концертов в год, успевая еще и альбомы записывать, причем со сложнейшим репертуаром. Один из таких релизов — двойной диск с виртуозными этюдами Листа — принес пианисту первую «Грэмми», в 2017 году. Новая запись — опять-таки двухдисковая The Art Of Life — не менее сильная заявка на награду. Трифонов здесь собрал музыку Баха и его сыновей (почти все они стали крупными композиторами своей эпохи, хотя, конечно, несопоставимыми с гениальным отцом). Кульминация альбома — цикл «Искусство фуги».

Материал этого альбома я дважды слышал в исполнении Трифонова вживую. Один раз — в преддверии выхода пластинки, еще в 2021 году, на закрытом камерном мероприятии. В старинном московском особняке в совсем небольшом зале пианист играл в основном пьесы баховских сыновей, и это исполнение оставило смешанные впечатления. Педализация показалась чрезмерной, а подача — грубоватой. Второй же раз Трифонов приехал в столицу уже в конце января 2022-го, на 100-летие Филармонии. Его сольное выступление завершало череду праздничных концертов в Зале Чайковского. И тогда мы услышали как раз «Искусство фуги», от начала и до конца.

Само по себе это уже подвиг: для пианиста исполнить «Искусство фуги» на концерте целиком — как подняться на Эверест для альпиниста. Но и интерпретация оказалась вполне убедительной, хотя и далекой от аутентичных стандартов. Трифонов — все-таки романтик, и остается таковым, даже когда играет репертуар XVIII и XX веков. В студийном варианте же звук более сдержанный и утонченный, и эмоциональность, напористость Трифонова здесь находятся в прекрасном балансе с духом эпохи и сущностью самого материала. В итоге The Art Of Life оказывается тем релизом, который хочется переслушивать многократно. И, конечно, в иные времена шансы на «Грэмми» здесь были бы максимальны. Помешает ли Трифонову русское происхождение повторить свой успех 2017 года? Увидим.

Если Трифонов номинирован за инструментальный сольный альбом, то два других российских музыканта представлены в номинации за вокальное соло. Причем, оба — не поют, а аккомпанируют. Дирижер Максим Емельянычев со своим оркестром Il Pomo D’Oro — американской меццо-сопрано Джойс ДиДонато в предельно эклектичной программе Eden («Эдем»), посвященной взаимоотношениям человека и природы. А пианист Кирилл Кузьмин — американской же меццо-сопрано же Саше Кук: ее сборник How Do I Find You охватывает песни, созданные композиторами и поэтами во время пандемии.

Тандем ДиДонато / Емельянычев куда авторитетнее Кук и Кузьмина. ДиДонато — одна из главных оперных звезд современности, с некоторых пор сделавшая ставку на концептуальные программы из музыки самых разных стран и эпох. Предыдущим таким опытом был альбом 2016 года In War and Peace. И он тоже записан с Емельянычевым, который еще до старта международной карьеры стал известен в России — как интерпретатор старинной музыки, причем не только дирижер, но и исполнитель на клавесине, корнете и хаммерклавире (прообраз современного фортепиано). Именно в последнем качестве он получил в 2014 году «Золотую маску» за игру basso continuo в пермской постановке «Свадьбы Фигаро». А пять лет спустя возглавил Шотландский камерный оркестр, сохранив и собственный Il Pomo D’Oro.

Емельянычев окончил Московскую консерваторию в 2011 году. Мы учились на одном курсе, и хотя он был на факультете симфонического дирижирования, регулярно посещал лекции по истории зарубежной музыки для нас, музыковедов, самые сложные и углубленные. Параллельно он занимался игрой на старинных инструментах (а это уже факультет исторического и современного исполнительства). В общем, был максимально жаден до знаний, влюблен в музыку и бесконечно трудолюбив. Когда после вручения дипломов по старой консерваторской традиции все выпускники хором пели Gaudeamus на сцене Большого зала, именно ему было поручено аккомпанировать. Он уже тогда выделялся.

Кирилл Кузьмин тоже окончил МГК им. Чайковского, но годом раньше Емельянычева. Затем проработал три года концертмейстером в Большом театре, а сегодня он Head of Music Staff (нечто среднее между худруком по музыкальной части и концертмейстером) в Хьюстонской опере. В отличие от Трифонова и Емельянычева, у него нет громкой концертной карьеры и конкурсных триумфов; Саша Кук — известнее, и у нее даже есть «Грэмми», как, впрочем, и у Джойс ДиДонато, но все же звездным этот дуэт не назовешь. Его главный козырь в битве за приз — необычная и злободневная концепция альбома. Все композиции были заказаны самой Сашей Кук, и благодаря этому получилась еще одна небанальная попытка художественного осмысления недавних событий.

Да, все трое российских номинантов уже давно имеют успешную международную карьеру, и не факт, что ассоциируются у зарубежных меломанов с нашей страной. Но никто из них от России не отрекался, а главное — все они так или иначе остаются представителями отечественной исполнительской традиции. И это не мэтры старшего поколения, а музыканты уже новой генерации, миллениалы, причем, отучившиеся здесь, в Москве. Так все-таки, может, не надо ничего подправлять в Консерватории?

Автор — кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России и Российского музыкального союза, преподаватель Московской консерватории, обозреватель «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора