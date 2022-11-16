Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников

Банки легко раздают кредиты пенсионерам и превращают их в вечных должников. Об этом 16 ноября на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить», — заявил глава государства.

С просьбой решить проблему Путин обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Президент России также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан. По словам Решетникова, максимальный долг для проведения процедуры можно увеличить до 1 млн рублей, а минимальный снизить до 25 тыс.

5 октября сообщалось, что общее количество решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168 тыс. Отмечается, что средняя длительность процедуры реализации имущества составила девять месяцев.

Ранее, 12 сентября, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям», что с 1 сентября 2020 года 10,6 тыс. человек воспользовались механизмом избавления от долгов без суда. Кроме того, в «Федресурсе» уточнили, что в МФЦ за период с 1 сентября 2020-го по 30 августа 2022 года поступило 22,5 тыс. заявок на внесудебное банкротство, из них по 11,9 тыс. обращений физлиц было отказано.