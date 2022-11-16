Замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении
Сотрудники МВД задержали заместителя главы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву в рамках уголовного дела. Об этом сообщили 16 ноября в правоохранительных органах.
«Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — сказали там ТАСС.
Отмечается, что Губарева проходит по делу «об экономическом преступлении». В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Ранее в среду супруг задержанной Павел Губарев сообщил об ее исчезновении. По его словам, Екатерина не выходила на связь с вечера 15 ноября.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам прошедших в сентябре референдумов. Также в состав России вошли Запорожская область и республики Донбасса.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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