Замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении

Сотрудники МВД задержали заместителя главы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву в рамках уголовного дела. Об этом сообщили 16 ноября в правоохранительных органах.

«Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — сказали там ТАСС.

Отмечается, что Губарева проходит по делу «об экономическом преступлении». В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее в среду супруг задержанной Павел Губарев сообщил об ее исчезновении. По его словам, Екатерина не выходила на связь с вечера 15 ноября.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам прошедших в сентябре референдумов. Также в состав России вошли Запорожская область и республики Донбасса.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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