Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Армия
Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали ВС России
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Происшествия
В Псковской области 16 школьников отравились химическим веществом
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Дрессировщик Запашный показал напавшего на него тигра

Дрессировщик Запашный показал, как живет поранивший его тигр
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дрессировщик Эдгард Запашный в среду, 16 ноября, показал тигра кличке Рой, который ранил его на репетиции.

Запашный пояснил, что многие люди волновались за судьбу тигра и начали высказывать странные предположения о том, какая кара могла его настигнуть, поэтому дрессировщик решил заснять видео с животным, чтобы развеять все мифы.

Вышел в люди: выживет ли подстреленный в Диксоне белый медведь
По характеру ранений эксперты смогут определить, стал ли он жертвой браконьеров или сам напал на людей

Он отметил, что отнесся к инциденту с пониманием, несколько раз повторив, что не злится, а произошедшее — всего лишь случайность.

«Он не хотел, так получилось <...> Рою один год и один месяц. Он уже весит больше 100 кг. Живет с двумя другими тиграми: со своей родной сестрой Рианой и со Стивеном. Хорошие ребята, молодые»,сказал Запашный.

Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелания здоровья.

Накануне сам Запашный рассказал, что во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой. Дрессировщик пояснил, что животное не нападало с целью атаки, а просто махнуло лапой, а он в это время отвлекся на своего молодого помощника. По данным «Известий», артист врачи диагностировали у Запашного порез на лице, глубина которого достигает кости.

Дрессировщик Аскольд Запашный, брат Эдгарда Запашного, в беседе с «Известиями» объяснил, что атака тигра была случайностью. По его словам, не было такого серьезного нападения, какое могло бы быть.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022