Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают план по противодействию нападкам бывшего главы государства Дональда Трампа, который намерен участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом 16 ноября сообщила газета The New York Times.

По ее данным, в западном крыле Белого дома организован штаб советников, которые займутся реагированием на упреки и ругательства со стороны своего предшественника.

Накануне, 15 декабря, Трамп официально объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года. В своей речи он пожаловался на «Байдена и леворадикальных сумасшедших, которые сбивают с ног правительство».

Незадолго до этого Байден выпустил в Twitter видеоролик, в котором раскритиковал действия Трампа на посту президента. Это, как считает The New York Times, стало следствием скоординированных действий советников действующего главы государства.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, состоявшихся 8 ноября, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий глава государства Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года.