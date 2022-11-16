Водителя осудили за массовое ДТП в Саратовской области

В Саратовской области вынесен приговор в отношении водителя, устроившего ДТП с тремя машинами на трассе Самара – Волгоград. Один человек скончался, еще один получил тяжкий вред здоровью.

Авария произошла 31 декабря 2021 года в Марксовском районе. По данным правоохранительных органов, 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость, потерял управление и не удержал дистанцию с другим транспортом. В результате машина столкнулась с Kia Rio. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пассажир Kia погиб на месте, пассажир Volkswagen был госпитализирован.

Водителя «Лады» приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на 2,5 года лишили водительского удостоверения.