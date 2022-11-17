«Тинькофф» представил первый в России сканер номера телефона для денежных переводов

В мобильное приложение «Тинькофф» встроили первый в России сканер, который распознает любые номера телефонов: как напечатанные, так и написанные от руки. Разработка принадлежит центру технологий искусственного интеллекта компании.

Для того, чтобы распознать номер телефона, нужно навести на него камеру, далее технология анализирует изображение и распознает цифры с помощью нейронных сетей и алгоритмов, которые выбирают наиболее подходящие последовательности, относящиеся к номерам российских операторов.

Сканер обрабатывает изображение менее чем за 0,3 секунды. Для максимальной точности результаты распознавания агрегируются с нескольких изображений. Если на поверхности написаны несколько телефонных номеров сразу, то сканер считывает их все и предлагает пользователю выбрать нужный.

Как рассказал вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов, начав работать над сканером, разработчики поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под поставленные задачи, поскольку в реальной жизни люди пишут цифры иначе. «Поэтому, чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров», — добавил он.