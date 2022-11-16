В НАТО отказались раскрывать контакты с РФ за последние сутки

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не будет раскрывать подробности контактов с Москвой за последние сутки. Об этом заявил 16 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«У нас есть военные каналы коммуникации с Россией. <...> Но я не могу вдаваться в детали о том, какие были контакты за последние 24 часа», — сказал он по итогам экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов в связи с падением ракеты в Польше.

Столтенберг также заявил, что, по имеющимся данным, упавшая в Польше ракета принадлежит украинской стороне.

«Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию. Но давайте быть ясными: это не вина Украины», — сказал он.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Киев в свою очередь потребовал жесткой реакции США и НАТО.

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. Также в ночь на 16 ноября посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики.

Однако уже 16 ноября президент Польши Анджей Дуда также указал на то, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине. При этом риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвал не считать случившееся атакой на страну, а также заверили, что подобное вряд ли повторится.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Голословные обвинения в адрес РФ в ведомстве назвали провокацией.

Кроме того, как заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности. МИД РФ призвал Польшу извиниться за антироссийскую истерию и необоснованные обвинения.