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Песков заявил об отсутствии контактов Путина и Шольца по инциденту в Польше

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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Президент России Владимир Путин не общался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после инцидента с ракетами в Польше. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 ноября.

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«Нет. Общения президента и канцлера не было», — сообщил он «РИА Новости».

Такой вопрос агентство адресовало Пескову после сообщения минобороны ФРГ о том, что Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту на границе Польши.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Польская сторона также вызвала российского посла и вручила ему ноту. При этом РФ заявляла, что удары по территориям на польско-украинской границе ВС России не наносили.

Позже президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Песков, комментируя ситуацию 16 ноября, указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Нет подтверждения, что инцидент с попаданием ракет на территорию Польши, стал результатом преднамеренных действий.

Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

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