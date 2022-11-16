Генсек НАТО заявил, что Альянс не видит признаков нападения РФ на НАТО

Генсек НАТО заявил, что Альянс не видит признаков нападения РФ на НАТО

2022-11-16 15:19:28

2022-11-16 15:19:28

2022-11-16 15:19:28

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