Инцидент на границе Польши выгоден президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 16 ноября заявили читатели Die Welt.

«Когда Зеленский что-то требует, нужно быть бдительным. Сейчас он заинтересован в привлечении НАТО. Некоторым кажется, что события развиваются недостаточно быстро», — написал один из пользователей.

«Украина хочет, чтобы НАТО напало на Россию», — предостерег другой.

«Ракеты прилетели из Украины, чтобы привлечь альянс в конфликт. Зеленскому это сойдет с рук?» — задался вопросом третий.

«Мое мнение: за этой провокацией стоят Украина и Прибалтика, особенно если посмотреть, как эти страны подталкивают к контрударам, хотя расследования еще даже не завершены», — отметил еще один пользователь.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Тогда же официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день, 16 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нет необходимости применять 4-ю статью договора НАТО в связи с инцидентом с падением ракеты.

Также агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО распространило информацию, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, обратил внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с «истерической реакцией польской стороны» и целого ряда других стран. По его словам, Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.