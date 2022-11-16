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В центре Донецка прозвучало два взрыва

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Два взрыва прозвучало днем в среду, 16 ноября, в центре Донецка.

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Взрывы, как сообщает ТАСС, были слышны в Ворошиловском районе.

Подробности уточняются.

14 ноября украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из «Града».

10 ноября один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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