Москва выделит Минску кредит на 105 млрд рублей на импортозамещение

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Об этом 16 ноября сообщило агентство БелТА.

Документ завизировали руководители финансовых ведомств двух стран.

Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться в Белоруссии.

Стороны подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.

Ранее Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в $1,3 млрд.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в ближайшее время проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что Москва намерена выделить $1,5 млрд на интеграционные процессы двух государств.

Как он отметил, эти проекты выгодны и Белоруссии, и России. Поэтому Москва и кредитует их, подчеркнул глава республики.