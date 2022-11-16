Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Армия
Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали ВС России
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Происшествия
В Псковской области 16 школьников отравились химическим веществом
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Путин поддержал расширение механизма внесудебного банкротства граждан

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 16 ноября в ходе совещания с членами правительства поддержал предложение Министерства экономического развития по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.

Глава государства попросил уделить в этом вопросе особое внимание пенсионерам.

«Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова. — Ред.) действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, Решетников предложил российскому президенту повысить максимальный долг для внесудебной процедуры банкротства до 1 млн рублей и снизить минимальный до 25 тыс.

«Предлагаем расширить диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство. Повысить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры с 500 тыс. до 1 млн рублей и снизить минимальный размер с 50 тыс. до 25 тыс. рублей», — сказал Решетников.

С чистого витка: россиянам без суда спишут более 3,7 млрд рублей
Всё ли так просто и к чему стоит готовиться после банкротства

Также глава Минэкономразвития сообщил, что порядка 12 тыс. граждан в России с 2020 года воспользовались процедурой внесудебного банкротства с долгами 4,2 млрд рублей.

«Внесудебным банкротством с сентября 2020 года воспользовались порядка 12 тыс. граждан, с долгами 4,2 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей должникам уже списали», — отметил министр.

В октябре сообщалось, что общее количество решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168 тыс. Отмечается, что средняя длительность процедуры реализации имущества составила девять месяцев.

С января по август этого года реализовано на 36% больше лотов физлиц, чем за восемь месяцев прошлого года: транспортные средства — 38% (30% в аналогичном периоде 2021-го), земельные участки — 27% (25%), здания и сооружения — 22% (23% в 2021-м)

Ранее, 12 сентября, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям», что с 1 сентября 2020 года 10,6 тыс. человек воспользовались механизмом избавления от долгов без суда. Кроме того, в «Федресурсе» уточнили, что в МФЦ за период с 1 сентября 2020-го по 30 августа 2022 года поступило 22,5 тыс. заявок на внесудебное банкротство, из них по 11,9 тыс. обращений физлиц было отказано.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022