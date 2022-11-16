Путин поддержал расширение механизма внесудебного банкротства граждан

Президент России Владимир Путин 16 ноября в ходе совещания с членами правительства поддержал предложение Министерства экономического развития по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.

Глава государства попросил уделить в этом вопросе особое внимание пенсионерам.

«Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова. — Ред.) действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, Решетников предложил российскому президенту повысить максимальный долг для внесудебной процедуры банкротства до 1 млн рублей и снизить минимальный до 25 тыс.

«Предлагаем расширить диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство. Повысить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры с 500 тыс. до 1 млн рублей и снизить минимальный размер с 50 тыс. до 25 тыс. рублей», — сказал Решетников.

Также глава Минэкономразвития сообщил, что порядка 12 тыс. граждан в России с 2020 года воспользовались процедурой внесудебного банкротства с долгами 4,2 млрд рублей.

«Внесудебным банкротством с сентября 2020 года воспользовались порядка 12 тыс. граждан, с долгами 4,2 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей должникам уже списали», — отметил министр.

В октябре сообщалось, что общее количество решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168 тыс. Отмечается, что средняя длительность процедуры реализации имущества составила девять месяцев.

С января по август этого года реализовано на 36% больше лотов физлиц, чем за восемь месяцев прошлого года: транспортные средства — 38% (30% в аналогичном периоде 2021-го), земельные участки — 27% (25%), здания и сооружения — 22% (23% в 2021-м)

Ранее, 12 сентября, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям», что с 1 сентября 2020 года 10,6 тыс. человек воспользовались механизмом избавления от долгов без суда. Кроме того, в «Федресурсе» уточнили, что в МФЦ за период с 1 сентября 2020-го по 30 августа 2022 года поступило 22,5 тыс. заявок на внесудебное банкротство, из них по 11,9 тыс. обращений физлиц было отказано.