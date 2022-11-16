Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Армия
Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали ВС России
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Происшествия
В Псковской области 16 школьников отравились химическим веществом
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Появилась видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула

0
Фото: TRT Haber
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент полиции Стамбула поделился кадрами с камеры видеонаблюдения, на которых, предположительно, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта, оставляет бомбу на улице Истикляль. Видео в среду, 16 ноября, опубликовал турецкий портал TRT Haber.

На кадрах видно, как женщина с сумкой идет по улице, переполненной туристами и горожанами. Затем она останавливается у скамейки и оставляет крупный сверток. Вскоре в том месте произошел взрыв.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Ранее были опубликованы кадры с бегством подозреваемой с места преступления. Женщина в темной одежде и платке убегает сразу после взрыва вместе с другими людьми. Ее лицо открыто, в руках она держит телефон и смотрит на экран.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта, в том числе Альбашир. Кадры ее задержания были опубликованы 14 ноября.

В ходе допроса Альбашир призналась в связях с Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, а также в том, что пробралась в страну нелегально. Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.

В доме, где скрывалась гражданка Сирии, прошел обыск. В результате изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта.

Операции по задержанию продолжаются.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022