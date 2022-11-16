Появилась видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула

Департамент полиции Стамбула поделился кадрами с камеры видеонаблюдения, на которых, предположительно, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта, оставляет бомбу на улице Истикляль. Видео в среду, 16 ноября, опубликовал турецкий портал TRT Haber.

На кадрах видно, как женщина с сумкой идет по улице, переполненной туристами и горожанами. Затем она останавливается у скамейки и оставляет крупный сверток. Вскоре в том месте произошел взрыв.

Ранее были опубликованы кадры с бегством подозреваемой с места преступления. Женщина в темной одежде и платке убегает сразу после взрыва вместе с другими людьми. Ее лицо открыто, в руках она держит телефон и смотрит на экран.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта, в том числе Альбашир. Кадры ее задержания были опубликованы 14 ноября.

В ходе допроса Альбашир призналась в связях с Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, а также в том, что пробралась в страну нелегально. Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.

В доме, где скрывалась гражданка Сирии, прошел обыск. В результате изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта.

Операции по задержанию продолжаются.