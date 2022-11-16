Работу переправы в ЯНАО могут ограничить из-за непогоды

Ограничение движения могут ввести на переправе Лабытнанги – Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. В регионе прогнозируют ухудшение погодных условий.

Согласно прогнозам, днем 17 ноября ветер на Ямале может достигать 22 м/с. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В связи с непогодой вероятно введение ограничения работы судов на воздушной подушке на переправе с 14:00 17 ноября.

Департамент транспорта региона просит граждан заранее планировать маршрут.

Ранее синоптик спрогнозировали значительные заморозки на территории ЯНАО. В ночь на 16 ноября температура достигала –38 градусов.