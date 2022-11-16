Британка заявила о пережитом кошмаре по вине беженки с Украины

Жительница Великобритании Ханна Дебенхэм рассказала о пережитом кошмаре после того, как ее обвинила в рабстве беженка с Украины. Об этом 14 ноября сообщило издание Daily Mail.

Британка нашла беженку на одном из сайтов, рекламирующих услуги украинских помощниц по хозяйству, и приютила ее у себя дома.

«Она заявила, что ее привлекли к принудительному труду, утверждала, что ее заставляли убирать дом и обеспечивать полный уход за детьми. Все это было полной ложью», — рассказала Дебенхэм в интервью газете.

По словам женщины, после обвинений ей пришлось пережить в том числе полуторачасовой допрос в полиции, а карьера британки оказалась под угрозой.

Спустя два месяца дело в отношении Дебенхэм было прекращено за отсутствием доказательств.

«Облегчение было огромным, но оно быстро сменилось гневом. Хорошо быть добрым, но я больше так делать не буду», — отметила женщина.

28 октября Daily Mail сообщила, что украинская беженка в Великобритании обвинила Дебенхэм в рабстве и обратилась за помощью в полицию. Тогда Дебенхэм рассказала, что беженка поселилась у нее в конце июня. Женщины сразу договорились, что за £200 в месяц украинка будет 2–3 дня в неделю работать няней и сидеть с ее сыном. Отмечается, что они ладили между собой, но позже «из-за резких культурных различий» их отношения начали портиться.

26 октября газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Как уточнило издание, многие беженцы до сих пор проживают в специальных центрах, гостиницах и общежитиях.

15 октября Daily Mail сообщала, что в Британии приступили к постепенному сворачиванию программы предоставления жилья украинским беженцам из-за роста стоимости жизни в стране. Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.