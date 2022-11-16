Главная елка Москвы – 2023: когда установят, как добраться

В декабре Москва обычно начинает подготовку к Новому году. Однако грядущий праздник будет проходить в необычных условиях. Мэр столицы Сергей Собянин предложил жителям самостоятельно определить судьбу новогоднего убранства городских улиц и проголосовать на портале «Активный гражданин». В случае если москвичи всё же решат оформить город, главным символом праздника по традиции станет елка на Соборной площади Кремля. Будут ли устанавливать и украшать в 2022 году новогоднее дерево — читайте в материале «Известий».

Елка в Москве – 2023 на Красной площади: когда установят

В случае положительного решения граждан главный символ Нового года на Соборной площади по традиции установят к середине декабря, затем начнутся работы по декорированию дерева. В праздничном виде елка предстанет перед публикой в период с 20 по 25 декабря. Украшать главную площадь столицы новогодний символ будет в течение месяца, до 20 января.

Ежегодно убранство ели меняется — помимо привычных шаров, гирлянд и звезды на макушке, дизайнеры часто добавляют к украшениям новые детали. Например, в 2020 году по случаю юбилея новогодней русской елки праздничное дерево украсили по-особенному. Посетители площади наблюдали на ели необычные декорации — матрешки, крендельки, самовары и другие предметы старорусской культуры.

Елка в Москве на Красной площади – 2023: как добраться

Легендарная Красная площадь располагается в самом центре Москвы, вблизи станций метро «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции». Однако, вопреки всеобщему убеждению, елка устанавливается рядом, на Соборной площади внутри Кремля. Праздничное дерево находится рядом с Большим Кремлевским дворцом, ближайшие станции метро — «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина» и «Арбатская».

Как украсят Красную площадь к Новому году – 2023

Собянин убежден, что в этом году стоит отказаться от масштабных закупок новогодних конструкций, но в целом город должен быть украшен. Уже сейчас специалисты готовят декорации для украшения Красной площади. Идет работа над организацией новогодней ГУМ-ярмарки, где будут представлены различные новогодние сувениры. Дети смогут прокатиться на каруселях и вместе с родителями принять участие в развлекательных программах.

Также напротив ТЦ готовят зимний каток, который будет доступен для посещения с середины декабря и до марта 2023 года. Он будет располагаться вдоль ГУМа, от Лобного места до улицы Никольской. Уже сейчас в рамках декораций катка возведены башни с красными флажками. Рядом с сооружением установят зоны проката, небольшие кафе и медпункт.

Самый большой каток Москвы — на ВДНХ — откроется 25 ноября. Вместе с инфраструктурой его площадь достигает 54 тыс. кв. м, а само ледяное покрытие — более 20 тыс. кв. м. Это самая большая площадка с искусственным льдом во всем мире.

Будут ли украшать улицы и здания города, москвичам предстоит решить самостоятельно, как и высказаться по вопросу проведения праздничных мероприятий. Если концерты, представления, новогодние елки и другие события будут проводиться, вырученные средства пойдут на поддержку россиян, принимающих участие в спецоперации, и их семей.

Главный символ Нового года — праздничную ель готовят и власти Санкт-Петербурга. Ранее «Известия» писали о том, какой будет елка на главной площади Северной столицы в 2023 году.