Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Главная елка Москвы – 2023: когда установят, как добраться

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре Москва обычно начинает подготовку к Новому году. Однако грядущий праздник будет проходить в необычных условиях. Мэр столицы Сергей Собянин предложил жителям самостоятельно определить судьбу новогоднего убранства городских улиц и проголосовать на портале «Активный гражданин». В случае если москвичи всё же решат оформить город, главным символом праздника по традиции станет елка на Соборной площади Кремля. Будут ли устанавливать и украшать в 2022 году новогоднее дерево — читайте в материале «Известий».

Елка в Москве – 2023 на Красной площади: когда установят

В случае положительного решения граждан главный символ Нового года на Соборной площади по традиции установят к середине декабря, затем начнутся работы по декорированию дерева. В праздничном виде елка предстанет перед публикой в период с 20 по 25 декабря. Украшать главную площадь столицы новогодний символ будет в течение месяца, до 20 января.

Салют под шубой: регионы пересмотрели планы на празднование Нового года
На чем хотят сэкономить, а от чего намерены совсем отказаться

Ежегодно убранство ели меняется — помимо привычных шаров, гирлянд и звезды на макушке, дизайнеры часто добавляют к украшениям новые детали. Например, в 2020 году по случаю юбилея новогодней русской елки праздничное дерево украсили по-особенному. Посетители площади наблюдали на ели необычные декорации — матрешки, крендельки, самовары и другие предметы старорусской культуры.

Елка в Москве на Красной площади – 2023: как добраться

Легендарная Красная площадь располагается в самом центре Москвы, вблизи станций метро «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции». Однако, вопреки всеобщему убеждению, елка устанавливается рядом, на Соборной площади внутри Кремля. Праздничное дерево находится рядом с Большим Кремлевским дворцом, ближайшие станции метро — «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина» и «Арбатская».

Как украсят Красную площадь к Новому году – 2023

Собянин убежден, что в этом году стоит отказаться от масштабных закупок новогодних конструкций, но в целом город должен быть украшен. Уже сейчас специалисты готовят декорации для украшения Красной площади. Идет работа над организацией новогодней ГУМ-ярмарки, где будут представлены различные новогодние сувениры. Дети смогут прокатиться на каруселях и вместе с родителями принять участие в развлекательных программах.

Также напротив ТЦ готовят зимний каток, который будет доступен для посещения с середины декабря и до марта 2023 года. Он будет располагаться вдоль ГУМа, от Лобного места до улицы Никольской. Уже сейчас в рамках декораций катка возведены башни с красными флажками. Рядом с сооружением установят зоны проката, небольшие кафе и медпункт.

Самый большой каток Москвы — на ВДНХ — откроется 25 ноября. Вместе с инфраструктурой его площадь достигает 54 тыс. кв. м, а само ледяное покрытие — более 20 тыс. кв. м. Это самая большая площадка с искусственным льдом во всем мире.

Будут ли украшать улицы и здания города, москвичам предстоит решить самостоятельно, как и высказаться по вопросу проведения праздничных мероприятий. Если концерты, представления, новогодние елки и другие события будут проводиться, вырученные средства пойдут на поддержку россиян, принимающих участие в спецоперации, и их семей.

Главный символ Нового года — праздничную ель готовят и власти Санкт-Петербурга. Ранее «Известия» писали о том, какой будет елка на главной площади Северной столицы в 2023 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022