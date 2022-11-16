Шерпа РФ заявила о негативной реакции участников G20 на выступление Зеленского

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии вызвало негативную реакцию у участников мероприятия. Об этом 16 ноября заявила шерпа РФ в «группе двадцати» Светлана Лукаш.

«Лучше всего это комментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, но хочется отметить, что то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию. При регламенте в три минуты на выступление, в которое укладывались все выступающие, он говорил больше 20 минут, не слыша, как его пытаются прервать модераторы», — сказала она «РИА Новости».

Лукаш отметила, что Лавров не случайно назвал выступление Зеленского перформансом, так как оно было воспринято с определенным раздражением.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отозвалась о речи Зеленского как об абсурдной и наглой.

Украинский президент в ходе онлайн-выступления на саммите G20 назвал в том числе 10 пунктов своей формулы для установления мира в стране. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности государства.

Также Зеленский подчеркнул, что новые Минские соглашения невозможны, и предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.