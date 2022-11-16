Путин указал на непростую ситуацию на авторынке России

На рынке автомобильной техники складывается непростая ситуация. Об этом 16 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Он подчеркнул, что большинство основных автопроизводителей запустили почти все конвейеры по производству автомобилей в России.

«Мы знаем, что ситуация непростая, хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей — причем как легковых, так и грузовых», — сказал глава государства.

Также глава государства поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

Далее для доклада глава государства передал слово вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову. Он попросил его рассказать об обстановке на авторынке и в целом в этой отрасли.

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