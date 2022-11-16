На завершение школы-долгостроя направят до 863 млн рублей на Ставрополье
Дополнительные средства направят на завершение строительства школы в Михайловске (Ставропольский край). Начальная стоимость контракта составит 863,3 млн рублей.
Строительство учреждения стартовало в 2013 году, однако работы на улице Локомотивной были приостановлены. Согласно проекту, подрядчик должен завершить строительство до октября 2024 года. Об этом сообщает NewsTracker.
Контракт предполагает возведение трехэтажного монолитного здания. Площадь застройки составит 6,5 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 900 мест, в школе предусмотрят пять спортзалов.
На текущий момент на месте будущей школы только залит фундамент. Строительство будет финансироваться из бюджетов РФ, Ставрополья и Шпаковского муниципального округа.