Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины

В ряде регионов Украины в среду, 16 ноября, снова была объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в официальных ресурсах по оповещению.

В частности, сирены звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на части территории Кировоградской области.

Утром 16 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее ее отменили.

Днем ранее воздушная тревога также звучала во всех областях Украины. Сообщалось о взрывах.

В Минобороны РФ рассказали, что 15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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