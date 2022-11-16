Кабмин ФРГ опроверг сообщения о созыве заседания на основании 4-й статьи НАТО

Консультации НАТО по инциденту в Польше не являются заседанием на основании 4-й статьи устава альянса. Об этом заявил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер на брифинге в среду, 16 ноября.

Он также отметил, что создание запретной для полетов зоны на Украине несет в себе риск эскалации конфликта.

«По поводу запретной для полетов зоны мы уже неоднократно заявляли, что ее создание несет в себе риск прямого конфликта между НАТО и Россией. Вместе со всеми союзниками мы едины во мнении, что мы хотим избежать дальнейшего обострения этой войны на Украине», — сказал Бюхнер.

Он сообщил также, что после инцидента в Польше партнеры по НАТО обсудят вопрос усиления военной поддержки Киеву.

Четвертая статья договора НАТО подразумевает консультации друг с другом, если присутствует угроза «территориальной целостности, политической независимости или безопасности» стране — члену альянса.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что после инцидента Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

15 ноября сообщалось о падении двух ракет на территорию Польши на границе с Украиной. Одна из ракет попала в зерносушилку, погибли два человека.