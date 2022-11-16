Микроавтобус сбил пожилую женщину в Пскове

В Пскове микроавтобус сбил на переходе женщину, пострадавшая госпитализирована. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Наезд произошел вечером 15 ноября у дома № 2 по улице Алексея Алехина. Микроавтобус Fiat Ducato под управлением 26-летнего молодого человека сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила различные травмы и была госпитализирована в областную больницу. Установлено, что водитель в момент наезда был трезвый. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером 14 ноября на дороге в Саратовской области грузовая «Газель» сбила 48-летнего мужчину, который двигался вдоль проезжей части без цели перехода. Пешеход погиб.