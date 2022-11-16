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Песков указал на несоразмерную реакцию ЕС на инцидент в Польше и подрыв «Северных потоков»

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Подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не вызвали у Европы такой реакции, как ситуация вокруг падения на территорию Польши ракет. Об этом в среду, 16 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) до сих пор хранит молчание по поводу теракта на газопроводах.

«Мы бы, конечно, предпочли слышать такую эмоциональную и даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на подводных трубопроводах «Северный поток». Тогда такой реакции не было» — отметил официальный представитель Кремля, комментируя реакцию Европы на упавшие в Польше обломки ракеты.

Кроме того, Песков назвал реакцию ЕС очередным взрывом «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

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«Высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея представления, что точно произошло, что стало причиной и так далее», — отметил он.

Песков подчеркнул, что подобная реакция показывает, что никогда не надо спешить с оценками и заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию, и делать какие-то заявления, не получив точной информации.

В качестве примера такой реакции Песков призвал обратить внимание на сдержанную реакцию американской стороны и президента США Джо Байдена на данный инцидент.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что ракета, упавшая на востоке Польши днем ранее, была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). По ее данным, получены первые выводы специалистов. Их обсудят на экстренном заседании стран НАТО. Стороны проанализируют данные разведки по данному вопросу и рассмотрят различные варианты действий.

В свою очередь в этот же день Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Также в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Польская сторона вызвала российского посла и вручила ему ноту. При этом РФ подчеркивала сразу, что удары по территориям на польско-украинской границе ВС России не наносили.

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