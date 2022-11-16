Жителей Волгоградской области задержали за вырубку 329 деревьев

Полиция задержала «черных лесорубов», которых подозревают в уничтожении деревьев в Старополтавском районе. Двое братьев успели спилить 329 ясеней и вязов.

В полицию обратился директор лесничества, который сообщил, что нарушителей заметили инспекторы во время рейда. Установлено, что деревья рубили братья 24 и 43 лет. На момент задержания они занимались погрузкой срубленных деревьев. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В правоохранительных органах решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

В Камчатском районе 61-летнего мужчину признали виновным в незаконной вырубке свыше 1 тыс. деревьев. Ущерб природным ресурсам оценили более чем в 3 млн рублей.