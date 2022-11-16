Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра

Дрессировщик Эдгард Запашный 15 ноября получил травмы при нападении тигра. По данным «Известий», артист находится в хирургическом отделении одной из столичных больниц.

Врачи диагностировали у Запашного порез на лице, глубина которого достигает кости. В настоящее время медики обрабатывают раны и оценивают, нуждается ли дрессировщик в госпитализации.

Накануне сам Запашный рассказал, что во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой.

«Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка!» — заявил Запашный.

Дрессировщик Аскольд Запашный, брат Эдгарда Запашного, в беседе с «Известиями» объяснил, что атака тигра была случайностью. По его словам, не было такого серьезного нападения, какое могло бы быть.