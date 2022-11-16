Водонапорную башню отреставрируют на Красной площади в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) запланирована реставрация старой водонапорной башни, которая стоит на Красной площади. Об этом региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия сообщает в своем Telegram-канале.

«Согласована проектная документация на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня», — говорится в сообщении.

Как уточняет Megatyumen.ru, работы по реставрации профинансируют из городского бюджета.

Весной этого года сообщалось о планах властей Тюменской области отреставрировать более 50 объектов культурного наследия. По сравнению с 2021 годом план реставрации увеличился в 10 раз.