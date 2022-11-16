Жительница Мурманской области отдала мошенникам почти 500 тыс. рублей

Жительница Апатитов (Мурманская область) пострадала в результате телефонного мошенничества. 23-летняя женщина перечислила злоумышленникам 479 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что кто-то якобы пытается снять все деньги со счета женщины, используя доверенность. Для защиты сбережений собеседник предложил пострадавшей оформить кредит и перевести средства на безопасный счет. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Северянка оформила кредит, а затем с помощью банкомата перевела деньги на посторонний счет. После этого злоумышленник рекомендовал оформить еще один заем, чтобы закрыть кредитный потенциал. После этого потерпевшая поняла, что общалась с мошенником.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Омске 68-летняя лишилась 2,5 млн рублей из-за «ясновидящих». Женщина переживала гибель мужа и перечисляла лжецелителям средства на проведение различных сеансов.