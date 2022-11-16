Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры
Политика
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Мир
Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
Общество
ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.
Мир
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Мир
Посол России ночью посетил МИД Польши
Политика
Песков подчеркнул неизменность целей спецоперации по защите Донбасса
Мир
Нефтяной танкер близ Омана подвергся атаке беспилотника
Мир
Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше

Движение «Народная самооборона» внесли в перечень террористов и экстремистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росфинмониторинг 16 ноября включил в перечень террористов и экстремистов межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» (признано террористической организацией в России).

Первобытное сообщество: почему «Мужское государство» признали экстремистским
Что грозит соратникам организации за расистские и сексистские высказывания

В 2013 году, на момент основания, организация называлась «Автономное действие (Социал-Революционное)», а в 2015 году название сменили на «Народную самооборону». В 2018 фактически прекратила свое существование.

Движение позиционировало себя как «общественно-политическую организацию непартийного типа» и анархистскую медиаплатформу, которая публикует статьи на тему анархизма и новости об акциях.

В сентябре 2022 года Челябинский областной суд признал «Народную самооборону» террористической организацией.

В августе Росфинмониторинг внес украинскую националистическую группировку «Азов» (запрещена в России) в перечень террористических и экстремистских организаций.

В апреле движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом России) внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022