Движение «Народная самооборона» внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг 16 ноября включил в перечень террористов и экстремистов межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» (признано террористической организацией в России).

В 2013 году, на момент основания, организация называлась «Автономное действие (Социал-Революционное)», а в 2015 году название сменили на «Народную самооборону». В 2018 фактически прекратила свое существование.

Движение позиционировало себя как «общественно-политическую организацию непартийного типа» и анархистскую медиаплатформу, которая публикует статьи на тему анархизма и новости об акциях.

В сентябре 2022 года Челябинский областной суд признал «Народную самооборону» террористической организацией.

В августе Росфинмониторинг внес украинскую националистическую группировку «Азов» (запрещена в России) в перечень террористических и экстремистских организаций.

В апреле движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом России) внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.