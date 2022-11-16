В МИД РФ назвали отказ Киева возобновить прокачку по «Дружбе» давлением на НАТО
Киевский режим хочет надавить на страны НАТО отказом возобновлять прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Такое мнение высказал ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в среду, 16 ноября.
«Нельзя исключать, что таким образом просто Украина хочет усилить давление на страны НАТО», — отметил он.
Днем ранее Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии из-за падения давления. В ответ на остановку прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» премьер Виктор Орбан созвал Совет безопасности.
В Чехии, в свою очередь, сообщили, что не испытывают никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода. Как заявила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова, нефть поступает бесперебойно.
В Польше также сказали, что поставки нефти по польскому участку нефтепровода осуществляются в нормальном режиме.
«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).