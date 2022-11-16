Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры
Политика
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Мир
Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
Общество
ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.
Мир
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Мир
Посол России ночью посетил МИД Польши
Политика
Песков подчеркнул неизменность целей спецоперации по защите Донбасса
Мир
Нефтяной танкер близ Омана подвергся атаке беспилотника
Мир
Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше
Сюжет:

В МИД РФ назвали отказ Киева возобновить прокачку по «Дружбе» давлением на НАТО

Замглавы МИД Грушко: Украина ситуацией вокруг трубопровода «Дружба» хочет усилить давление на страны НАТО
0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим хочет надавить на страны НАТО отказом возобновлять прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Такое мнение высказал ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в среду, 16 ноября.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

«Нельзя исключать, что таким образом просто Украина хочет усилить давление на страны НАТО», — отметил он.

Днем ранее Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии из-за падения давления. В ответ на остановку прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» премьер Виктор Орбан созвал Совет безопасности.

В Чехии, в свою очередь, сообщили, что не испытывают никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода. Как заявила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова, нефть поступает бесперебойно.

В Польше также сказали, что поставки нефти по польскому участку нефтепровода осуществляются в нормальном режиме.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022