Около 170 га земель передадут для многодетных семей в Подмосковье

Порядка 170 га земель передаст министерство имущественных отношений Московской области. Территории необходимы для обеспечения многодетных семей участками.

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, ежегодно власти стараются обеспечивать землей порядка 2 тыс. семей. В 2022 году план удалось перевыполнить на 408 участков. Работа по передаче земель в собственность муниципалитетов не прекращается.

«Так, в этом году мы передали 19 городским округам свыше 1 тыс. га. Что планируем сделать — передать муниципалитетам еще порядка 170 га. Также подобраны более 1,4 тыс. га из неразграниченной собственности, прорабатываем передачу 85,3 га в казну Московской области от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», — цитирует Адигамову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По последним данным, земельными участками обеспечены 32,6 тыс. многодетных семей. Это почти 60% семей, поставленных на учет.