Ученый рассказал об возросшем интересе россиян к истории своей семьи

Россияне сохранили большой интерес к истории своей страны и активнее интересуются историей собственной семьи, уделяя особое внимание проблемам исторической несправедливости в отношении их предков. Об этом 16 ноября сообщил директор Института социологии ФНИСЦ РАН академик Михаил Горшков на всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие».

«Ориентация россиян на поиск достоверных источников исторических знаний касается в первую очередь истории собственной семьи», — отметил академик.

По словам специалиста, для него и его коллег это стало неожиданностью.

Семейные генеалогические изыскания, которым способствуют современные цифровые технологии, порой оборачиваются неожиданными находками, добавил Горшков. Так, граждане получают информацию об «исторической несправедливости», которая была допущена в отношении предков.

Более 60% опрошенных россиян согласны с необходимостью полно и честно рассказывать о трагических страницах прошлого. Меньше трети не хотят поднимать вопросы исторического прошлого, подчеркнул Горшков.

Ранее в среду президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам конференции отметил, что тема межнационального согласия в России остается в числе неизменных приоритетов. По словам главы государства, традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия — гордость и достояние народа России.

Конференции «Россия: единство и многообразие» приурочена к десятилетию деятельности Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.