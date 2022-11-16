Двое мужчин погибли при столкновении легковушки с фурой под Новосибирском
Под Новосибирском в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла утром 16 ноября на 42-м км Северного объезда Новосибирска недалеко от поселка Рыбачий. Водитель легковой Mazda 6 выехал на встречную полосу для обгона и врезался в грузовик Scania, пишет издание VN.ru.
По предварительным данным, в ДТП погибли водитель и пассажир легкового авто. На месте столкновения работали сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства выясняются.
13 ноября легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом» на трассе в Алтайском крае. Легковушка практически целиком оказалась под грузовиком. Водитель погиб на месте.