На новые реалии

Российские сырьевые компании могут дополнительно пополнить бюджет на 3 трлн рублей в течение двух лет. В ближайшее время Госдума рассмотрит соответствующие поправки. Цель, по словам главы Минфина Антона Силуанова, — обеспечить дополнительные поступления в госбюджет в 2023-2025 годы за счет сверхдоходов, которые получают сырьевые компании на фоне роста мировых цен. В части НДФЛ закон оставят без изменений. Все ли так гладко в этих поправках?

Согласно поправкам, организации, которые в отчетном периоде производили и продавали природный газ или СПГ, при наличии лицензии с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года будут обязаны платить НДПИ по ставке 32%. Эти поступления распределят так: 15% — в федеральный бюджет, 17% — в бюджет субъекта РФ, где работает компания.

Для организаций, которые добывают природный газ, НДПИ увеличат на 416 млрд рублей. Госбюджет получит дополнительно 30,5 млрд в 2023 году, 112,7 млрд в 2024-м и 170,5 млрд в 2025-м. Для поставщиков газа также увеличена экспортная пошлина, которая привязана к отпускной цене: 30%, если цена кубометра газа ниже $300, и 50%, если выше этой отметки. Речь идет прежде всего о «Газпроме».

Ставка НДПИ вырастет и для нефтяной отрасли, что пополнит бюджет на 500 млрд рублей в следующем году.

Для угольных компаний и производителей удобрений увеличат экспортную пошлину. Угольщики с 1 января до конца марта 2023 года временно будут платить НДПИ по более высокой ставке, что принесет государству дополнительные 14,4 млрд рублей.

В общей сложности в планах пополнить госбюджет примерно на 3 трлн до конца 2025-го.

Законопроект вызвал бурю откликов со стороны сырьевых компаний. Такая позиция оправдана, поскольку существуют факторы, которые в конечном счете могут снизить предполагаемый объем поступлений.

Во-первых, поправки не принимают во внимание санкции в отношении России, а также угрозы установить потолок цен, по которым сырье из РФ будут покупать за рубежом. От меньшего объема прибыли сверхдоходы тоже будут ниже.

Стремясь найти стабильный рынок сбыта, Россия готова делать скидку дружественным странам. Например, официальные СМИ Индии сообщили в сентябре о предложении со стороны РФ закупить нефть с дисконтом по более низким ценам. Официально в России информацию опровергают, но поиск путей продаж, чтобы не сбавлять темпов добычи, выглядит вполне логичным.

Как ни преподноси — «продажа по потолку цен» или «продажа с дисконтом» — в договоре будет прописана цена ниже рыночной. Как следствие, доходов, на которые рассчитывает государство, может не случиться.

Кроме того, в этой схеме нужно уберечь сырье от новых сделок. Например, в контрактах стоит отразить запрет на перепродажу в третьи страны, чтобы недружественные государства не смогли легализовать параллельный импорт российского сырья по приемлемым ценам.

Во-вторых, поправки в Налоговый кодекс могут вызвать отток инвесторов из ценных бумаг сырьевых компаний, стоимость самих организаций на рынке снизится. Так, «Газпром» реабилитировал себя после отказа выплатить дивиденды ранее, решив выплатить рекордные суммы этой осенью. Именно сверхдоходы позволили сделать это и вернуть доверие инвесторов на бирже. Не исключено, что после принятия поправок последует отток инвесторов из отраслей, которые затронет законопроект. Хотя, вероятно, именно сообщения о высоких дивидендах способствовали такой инициативе Минфина.

В-третьих, скорее всего, сверхдоходы будут только на бумаге. Из-за ухода большой четверки нефтесервисных компаний и заморозки инвестиций других (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) поставки высокотехнологичного оборудования для отрасли оказались под угрозой. И это несмотря на то, что, например, ООО «Нефтесервисные технологии» — правопреемница Baker Hughes в России. Соответственно, вырастут денежные и временные издержки на поставки нужных комплектующих. Не все они перечислены в официальном списке брендов Минпромторга, которые разрешено ввозить в рамках параллельного импорта.

Если с поставками специфичной техники справиться реально, хоть обойдется и дороже прежнего, то с тем, как оформить гарантию и обслуживание, тоже возможны проблемы. По закону это обязанность продавцов. Но это не телефоны или холодильники, это поставки оборудования на миллиарды долларов. Интересно, как это отразится на финансовой отчетности и прочей документации. Есть риск, что и без того довольно закрытый нефтегазовый сектор станет менее прозрачным.

К примеру, если официально заключить контракт на поставки и обслуживание с компанией в третьей стране, то целое государство окажется под угрозой введения санкций. Это неоправданный риск. Не стоит забывать и о том, что крупные компании понесут и другие издержки вроде затрат на модернизацию, которые «съедят» часть сверхдоходов.

Угольная промышленность, как и нефтегазовый сектор, зависит от экспорта. Наиболее вероятно освоение и удержание рынков в странах бывшего СССР: с января по сентябрь экспорт угля в страны ЕС снижен на 25,8%. При этом реализовано 23,3 млн т угля в январе-августе 2022 года и 31,4 млн т за тот же период 2021 года. Но за эти три четверти проданного угля Россия выручила на 40% больше средств.

Появляется и вопрос, насколько готовы страны СНГ и другие дружественные государства к всплеску поставок из РФ. В нынешней ситуации было бы логично переориентировать продажи на внутренний рынок, но этому препятствует НДС, который в таком случае следует уплатить. При реализации же на экспорт компании от этого налога освобождены. Возникает перекос. Как следствие, отбирать деньги у отрасли, у которой по факту очень ограничен рынок сбыта, в счет налоговых платежей, на мой взгляд, чревато проблемами в этой самой отрасли.

Таким образом, принятие предложенных поправок в Налоговый кодекс вызовет дальнейшее его изменение, продиктованное геополитическими и экономическими реалиями. Многое будет зависеть и от отраслевых лобби.

Автор — председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по налоговой политике и аудиту, генеральный директор ГК «ЮрКомКомпани»

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