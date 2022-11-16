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Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 ноября рассказала, что в Камбодже против главы ведомства Сергея Лаврова во время его визита была совершена попытка провокации.

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По ее словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к министру подбежала женщина и пыталась дотронуться до него телефоном.

«Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг прорывается, буквально прорывается, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама... Сложно сказать, кого и как она представляла», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что поведение женщины было крайне странным, что явно указывает на провокацию. Как уточнила представитель МИДа, на телефоне была включена видеозапись, при этом вопросов Лаврову женщина не задавала. Затем у нее пытались выяснить, какое СМИ она представляет, но в ответ на это она засунула свой бейдж под пиджак и начала прятаться.

«Помните, наверное, были такие нападения журналистские и в рамках ОБСЕ, и на каких-то международных форумах западных, когда они бежали, что-то там кричали, галдели, пытались как-то прорваться к министру... Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова «вы больные, девочки» родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же», — полагает Захарова.

12 ноября глава МИД РФ посетил Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. По пути из аэропорта он проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, по этому же бульвару ранее проехал кортеж американского лидера Джо Байдена.

Позднее, 14 ноября, агентства Associated Press и Reuters распространили информацию о якобы госпитализации Лаврова на Бали. Глава МИД РФ опроверг эту информацию и посоветовал западным СМИ быть почестнее. Захарова в свою очередь назвала историю с госпитализацией высшим пилотажем фейков.

В феврале 2020 года Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Репортеры толкались, пытаясь пробиться к министру, и пытались выяснить, поедет ли Лавров в Тбилиси в мае на совещание комитета министров Совета Европы. Тогда Лавров раскритиковал журналисток за неуместное поведение, сказав им: «Вы больные, девочки».

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