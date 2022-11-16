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Mazda анонсировала появление новой модели CX-90

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Фото: Mazda
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Компания Mazda намерена в 2023 году представить флагманский кроссовер CX-90, который придет на смену модели CX-9. Об этом 16 ноября сообщил портал Motor.

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Mazda показала первые тизеры новой модели. Ожидается, что в движение новинку будет приводить рядная «шестерка», на это указывает значок Inline6.

Преемник CX-9 будет базироваться на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Ее Mazda разработала с прицелом на выпуск более премиальных машин. Кузов автомобиля на официальном рисунке окрашен в цвет Artisan Red Premium Metallic. Портал отметил, что этим цветом в палитре Mazda будет окрашивать автомобили, которые построены на новой платформе.

Подробностей о технической составляющей CX-90 пока нет. Специалисты предположили, что помимо шестицилиндрового мотора у модели будет подключаемая гибридная силовая установка.

10 ноября стало известно, что японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России и передала долю в совместном предприятии во Владивостоке «Соллерс Авто». Сумма сделки символическая — €1. Аналитики подсчитали, что с уходом бренда с российского рынка Mazda Motor понесла убыток в размере $82 млн (примерно 5 млрд рублей).

Mazda в 2012 году приступила к производству во Владивостоке своих автомобилей в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На заводе собирали кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6.

14 ноября сообщалось, что автозавод «Мазда Соллерс» намерен начать свою работу во II квартале 2023 года.

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