Девятилетний ребенок пострадал при пожаре в Тюмени

В Тюмени в результате пожара в многоквартирном доме пострадал девятилетний ребенок. Об этом порталу «Наш город» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 16 ноября в 8:55 от очевидцев. Горел балкон двухкомнатной квартиры на четвертом этаже семиэтажного дома № 6Б по улице Домостроителей.

Из дома были эвакуированы восемь человек. Пострадал девятилетний ребенок, который находился в горевшей квартире. Он отравился продуктами горения, информация о его состоянии отсутствует.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Огнем повреждена внутренняя отделка балкона. В тушении были задействованы девять человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 7 ноября в Тюмени сгорел дом в частном секторе на улице Закалужской. В результате пожара погиб мужчина.