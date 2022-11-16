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Карта спецоперации на Украине 16 ноября

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в ЛНР, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

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Кроме того, на краснолиманском направлении отражены две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции в направлении Коломыйчихи в ЛНР, противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

Также на донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка в ДНР безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. А на южнодонецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении Степного в ДНР.

В районе Новоегоровки в ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Колесниковки в Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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