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У берегов Бали загорелся лайнер с туристами

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Фото: twitter.com
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Туристический лайнер Mutiara Timur I загорелся у берегов Бали, идет эвакуация пассажиров. Об этом сообщает индонезийский портал detikJatim в среду, 16 ноября.

Сообщается, что корабль загорелся во время перехода из порта Танджунгванги, Баньюванги, в порт Лембар, Ломбок.

«Пожар на корабле Mutiara Timur I произошел в водах недалеко от пункта назначения около острова Ломбок», — говорится в материале.

На борту лайнера находились в этот момент 236 человек. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

До этого, 25 октября, при пожаре на пассажирском судне у Индонезии погибли не менее 14 человек. 312 человек остались живы благодаря спасателям.

Ранее, в конце августа, у берегов Швеции загорелся паром с 300 пассажирами на борту. Возгорание началось в рефрижераторном контейнере на автомобильной палубе. Пострадавших не было.

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