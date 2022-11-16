Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с юбилеем. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также подтвердил, что 7 октября российский лидер не получал поздравления с 70-летием от американского президента.

20 ноября главе Белого дома исполнится 80 лет.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что с днем рождения Путина поздравили Садыр Жапаров (Киргизия), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея), Даниэль Ортега (Никарагуа), Эмомали Рахмон (Таджикистан) и Александр Лукашенко (Белоруссия).