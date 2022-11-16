В Кремле не располагают информацией о ситуации с нефтепроводом «Дружба»

В Кремле не располагают детальной информацией о ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом в среду, 16 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Детальной информацией не располагаю, вести себя как поляки не хочу. Сказать нечего», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько серьезна ситуация и были ли у Москвы контакты с венгерской стороной.

Днем ранее Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии из-за падения давления. В ответ на остановку прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности.

В Чехии, в свою очередь, сообщили, что не испытывают никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Как заявила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова, нефть поступает бесперебойно.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).

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