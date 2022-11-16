Два человека погибли при столкновении легковушек в Карелии

В Олонецком районе Карелии в результате столкновения легковых автомобилей погибли двое мужчин. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 15 ноября на 325-м км федеральной трассы «Кола». По предварительной информации, 45-летний водитель Skoda Octavia выехал на встречку и врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя скончались, пишет ИА «Карелinform». Установлено, что это жители Ивановской и Кировской областей.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

В ночь на 16 ноября на трассе в Иркутской области столкнулись два большегруза. Один из водителей погиб на месте, второй госпитализирован в медучреждение с различными травмами.