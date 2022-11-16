История ничему не учит немцев. Так депутат Госдумы Султан Хамзаев 16 ноября прокомментировал предложение немецкой комиссии по военным захоронениям Гамбурга при уходе за военными захоронениями делить советских солдат по национальному признаку — на русских и украинцев.

«По истории помним, немцы «любят увлекаться». Они предлагали в свое время и черепа линейкой мерить, и определять по национальному признаку, кому жить или не жить. Это примерно звенья одной цепи. Это говорит о том, что история не учит, хотя немцы всё время пытаются демонстрировать, что они все выводы и уроки по итогам Второй мировой войны сделали», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Газета Zeit сообщала, что глава регионального объединения Кристиан Любке пояснил, что речь может идти о захоронении советских солдат в Гамбурге, где похоронено около 1400 человек. По его словам, немецкая сторона столкнулась с трудностями разделения, так как национальность часто указывается как «русский» или как «советский».

Любке обратил внимание на то, что солдаты могли быть казахами, прибалтами или белорусами. Однако, по его мнению, представителям России и Украины трудно «почитать память вместе».

4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом.