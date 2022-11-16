Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры по пост президента США. Во время выступления он завил, что намерен снова «сделать Америку великой», передает телеканал «Известия». Также экс-президент обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в двух годах боли и лишений для миллионов американцев. Трамп также заявил, что многие страны не уважают США, как это было при его президентстве. Выборы главы Соединенных Штатов состоятся в 2024 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.