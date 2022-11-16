ФСБ задержала польского дипломата за взятку из-за фиктивных документов при ввозе алкоголя

Гражданка Польши с дипломатическим статусом задержана в Москве по подозрению в получении взятки в €20 тыс. за оформление фиктивных документов на ввоз алкоголя. Об этом 16 ноября заявили в ФСБ.

Уточняется, что женщина — сотрудница международной финансовой организации Бокшнайдер Малгожата Эва. Фиктивная документация создавалась для освобождения от уплаты таможенных платежей.

МИД РФ объявил задержанную «неприемлемым лицом», ей предписано покинуть Россию в течение недели.

Кроме того, установлен склад хранения контрабанды и задержаны трое граждан РФ, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкогольной продукции. Изъяты более 40 т спиртных напитков, стоимость партии оценили как минимум в $2 млн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции») и ч. 6 ст. 171.1 УК («Перевозка и хранение товаров без маркировки»).

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что таможенники в Москве пресекли канал контрабанды и сбыта гашишного масла из США. Отмечалось, что деятельностью организованной преступной группы руководил мужчина из США, который отправлял посылки с наркотиком в Россию и координировал работу своих подельников из Москвы.