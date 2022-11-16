Артснаряд нашли возле жилого дома в Оренбуржье

Артиллерийский снаряд обнаружили возле жилого дома в Бузулуке (Оренбургская область). Территорию оцепили полицейские.

Предмет, похожий на боеприпас, заметил житель одного из домов по улице Гаражной. На место приехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что находка похожа на артиллерийский снаряд со следами коррозии. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Место происшествия было оцеплено до прибытия группы разминирования.

В конце октября шесть артиллерийских снарядов были обнаружены в лесном массиве около деревни Забелье в Псковской области. Калибр боеприпасов времен Великой Отечественной войны составлял 76 мм.