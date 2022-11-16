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Места для шести елочных базаров утвердили в Омске

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Шесть елочных базаров откроют в Ленинском округе Омска. Точки торговли оказались не востребованными среди предпринимателей.

По данным мэрии, всего утверждено 22 площадки для продажи новогодних деревьев. Бизнесмены заняли только шесть из них. С 1 декабря купить елку можно на улицах Серова, Д. Бедного, 6-й Станционной, Крыловской, а также на Сибирском проспекте. Об этом сообщает ИА «Город55».

После завершения продаж предприниматели обязаны ликвидировать торговую точку. Кроме того, во время продаж необходимо следить за чистотой и порядком. Следить за работой елочных базаров будут представители окружной администрации.

В Кировском округе планируется организовать 30 елочных базаров. 12 точек будут работать по договору с администрацией, остальные расположатся на территориях около торговых комплексов. В Центральном округе откроется 10 точек.

Стоимость елок в 2022 году будет составлять от 400 до 1,5 тыс. рублей.

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