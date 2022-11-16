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МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры

МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры после ракетных ударов 15 ноября
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Фото: REUTERS
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В результате ракетных ударов 15 ноября были поражены свыше 30 объектов инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава МВД страны Денис Монастырский.

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«Из-за масштабной ракетной атаки на Украину поражены более 30 объектов инфраструктуры», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По словам министра, в настоящее время проводятся осмотры объектов и оценивается нанесенный ущерб. На месте попадания ракеты также работает полиция, добавил он.

Монастырский отметил, что в большинстве случаев система противовоздушной обороны (ПВО) Украины сработала.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергетическим объектам страны, нанесенный 15 ноября, самым масштабным. По его словам, ситуация с энергоснабжением в стране сейчас критическая.

Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. Он уточнил, что было нанесено 85 ракетных ударов.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в беседе с «Известиями», что экономике Украины грозит паралич, если Россия продолжит подобного рода удары в течение декабря-января. Он добавил, что в случае такого развития сценария на Украине начнутся волнения среди населения, которые, в свою очередь, заставят киевский режим изменить свою политику и сесть за стол переговоров с Россией.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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