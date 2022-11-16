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В Россию привезли компактный кроссовер Hyundai Bayon

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Фото: Hyundai
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Российские дилеры стали завозить в РФ по параллельному импорту компактный кроссовер Hyundai Bayon. Об этом 16 ноября сообщил портал Autonews.

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Официальная премьера модели Bayon состоялась в 2021 году, и компания не планировала его представлять на российском рынке, однако некоторые из отечественных дилеров начали самостоятельно завозить этот автомобиль, предлагая его за 2,14 млн рублей.

В основе Hyundai Bayon лежит платформа компактного хетчбэка i20. Во внешности кроссовера можно угадать некоторое сходство с кроссовером Tucson четвертого поколения, с которым новинку роднит форма радиаторной решетки и передней оптики с бумерангообразными блоками светодиодных ходовых огней.

Bayon в комплектации Prime (именно такие версии привозят в Россию) получил климат-контроль, камеру заднего вида, обогрев передних сидений и руля и бесключевой доступ. Также кроссовер оборудован однолитровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. Агрегат работает совместно с семиступенчатым «роботом».

11 ноября стало известно, что официальные дилеры Hyundai стали предлагать в России новые машины модели i30. К покупке доступны хетчбэки и универсалы i30 2022 года выпуска. Цены на авто начинаются от 1 900 000 и доходят до 2 188 000 рублей. Представленные автомобили предлагаются с полуторалитровым двигателем мощностью 110 л.с. в связке с шестиступенчатым автоматом.

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